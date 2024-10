Concessionária é autorizada a iniciar atualização de placas de rua em Caxias do Sul

A concessionária Imobi All Space Infront Spe S/A está autorizada a iniciar a implantação e substituição de placas de identificação de ruas em Caxias do Sul. A ordem de serviço foi emitida no fim da semana passada e dá início ao contrato de 20 anos da parceria público-privada (PPP). O primeiro ponto a receber as novas placas será o cruzamento das ruas Sinimbu e Dr. Montaury, no centro. A instalação, contudo, vai ocorrer durante um ato marcado para o dia 22, às 10h.