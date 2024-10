Reconhecido por oferecer uma vista atrativa e diferenciada do Rio das Antas, o Mirante Gelain, em Flores da Cunha, reabre ao público repaginado neste sábado (26). O espaço, localizado no Travessão Alfredo Chaves, estava fechado há cerca de um ano para melhorias após passar por um processo de parceria público-privada. A administração do local, agora, é de responsabilidade dos proprietários do Restaurante Nona Adelaide.