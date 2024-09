Mesmo no meio do feriadão do Dia do Gaúcho, a programação do Troca Solidária, programa da Codeca de Caxias do Sul, ocorre normalmente neste sábado (21). Nesta manhã, seis bairros foram visitados pela equipe que troca 4kg de resíduos seletivos por 1kg de alimento. Os alimentos entregues nas trocas são hortifrutigranjeiros de produtores locais.