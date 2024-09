Os ipês amarelos que pintam a Praça Dante Alighieri de Caxias do Sul mostram que o inverno está com os dias contados. A troca para a primavera ocorre exatamente às 9h44min do próximo domingo (22) - e segue até o dia 21 de dezembro. A nova estação chega com promessa de dias com pouca chuva e temperaturas equilibradas para a época do ano na Serra.