Concessionária planeja implantar sistema de pesagem sem paradas em rodovias da Serra e do Vale do Caí

As rodovias da Serra e do Vale do Caí deverão contar com um sistema de pesagem de veículos sem paradas até janeiro de 2026. O chamado High Speed Weigh-in-Motion (HS-WIM) já está em estudo pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), que administra o trecho. A tecnologia consiste em pórticos com câmeras e sensores no pavimento para identificar se veículos de carga extrapolam os limites de peso da rodovia. O modelo tradicional de fiscalização obriga que os caminhões saiam da estrada e passem em um posto de pesagem.