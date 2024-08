Está liberada ao trânsito a Estrada Municipal João Dalpiaz, no interior de Caxias do Sul. A via fica no entorno da localidade de Santo Homobom e liga as estradas municipais 138 e 27. O trajeto permite, por exemplo, acessar o loteamento Campos da Serra e os bairros De Zorzi e São Luiz a partir da Rota do Sol.