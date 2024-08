Semana da Pessoa com Deficiência, em Caxias do Sul, começa neste sábado

A programação da 13ª Semana Municipal da Pessoa com Deficiência de Caxias do Sul inicia neste sábado (17) e endossa o tema Inclusão em Ação. Neste dia haverá uma visita guiada no Museu de Ambiência da Casa de Pedra, com intérprete de Libras, audiodescrição e exploração tátil. A abertura oficial, no entanto, ocorre na próxima terça-feira (20), às 14h, no mezanino da Prefeitura, com uma palestra sobre a importância da comunicação acessível, com a educadora social Karin Kist e a apresentação do Teatro de Mãos, da Associação Helen Keller.