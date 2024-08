Sem equipamentos para auxiliar visibilidade, Rota do Sol fica às escuras na Serra

A um pouco mais de quatro meses do verão, a Rota do Sol (RSC-453), principal ligação entre Serra e Litoral Norte, apresenta problemas que já são conhecidos entre os motoristas. Porém, uma das situações anda gerando muitas reclamações: a dificuldade de visibilidade durante viagens noturnas. Os relatos são da falta de sinalização e equipamentos viários, como os tachões refletivos, o popular olho de gato, sobretudo em dias de muita neblina. Na quinta-feira (8), a reportagem percorreu, entre o final da tarde e o início da noite, o trecho entre o acesso ao bairro Jardim das Hortências, em Caxias do Sul, e o trevo de Lajeado Grande, em São Francisco de Paula. A Rota do Sol está às escuras.