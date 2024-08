Foca na notícia Notícia

Observar o cotidiano é fundamental para pensar uma boa pauta; prepare-se para o Jornalista Por Um Dia

Em vídeo, o jornalista e colunista do jornal Pioneiro e Gaúcha Serra Ciro Fabres conta que observar o cotidiano e as pessoas é fundamental para uma boa reportagem. O conteúdo faz parte do projeto Jornalista Por Um Dia, do Grupo RBS, que segue com inscrições abertas até o dia 28 de outubro para estudantes de 6 a 13 anos

13/08/2024 - 14h10min Atualizada em 13/08/2024 - 15h25min