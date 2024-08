Foca na notícia Notícia

Como escolher um bom assunto para reportagem? Prepare-se para o Jornalista Por Um Dia

As inscrições para edição de 2024 do Jornalista Por Um Dia seguem abertas até o dia 28 de outubro. Confira no vídeo desta quinta-feira dicas de como escolher uma boa pauta jornalística com a chefe de reportagem do jornal Pioneiro e Gaúcha Serra Camila Boff

08/08/2024 - 08h01min