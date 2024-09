Nesta quarta-feira (28), o Coletivo Lixo Zero, de Caxias do Sul, promove um encontro de reflexões a respeito do futuro do planeta e do papel de cada um de nós em ações de sustentabilidade. A edição do mês de agosto do Papo Verde discute a temática "Se o futuro é coletivo, qual o meu papel como cidadão?", a partir das 19h, no Viela 18, localizado na Rua Os Dezoito do Forte, 1.403, no Centro.