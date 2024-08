Previsão do tempo Notícia

Final de semana será marcado por temperaturas elevadas em Caxias do Sul; chuva deve retornar na quinta-feira

No domingo, as máximas podem chegar a 30ºC no maior município da Serra. São José dos Ausentes deve ter temperaturas baixas a partir da próxima sexta-feira (23)

17/08/2024 - 13h43min