Escola municipal de Bento Gonçalves se inspira no filme "Divertida Mente" e cria sala para alunos falarem das emoções

Alessandra dos Santos tem medo do escuro, Jaqueline Azambuja fica triste quando o pai viaja e Pietro Côrrea se assusta com gritos. Todos eles não gostam de cebola e de temperos. Alunos do jardim de infância da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professor Félix Faccenda, em Bento Gonçalves, as crianças de cinco e seis anos expõem o que sentem para a orientadora educacional Morgana Villabochi em uma sala dedicada a atividades lúdicas que nomeiam as emoções.