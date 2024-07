As soberanas da 22ª Festa do Pescador de Arroio do Sal, Amanda Ramos, 19 anos, e Vitória Martins, 18, visitaram a redação integrada da RBS em Caxias do Sul nesta quinta-feira (18) para divulgar o evento tradicional do município litorâneo. A edição deste ano ocorre entre os dias 31 de julho e 4 de agosto na Praça do Mar, no Centro da cidade.