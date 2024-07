Novo milionário de Garibaldi já retirou prêmio de R$ 54,2 milhões da Mega Sena

O prêmio de R$ 54,2 milhões já está na conta do novo milionário, ou milionária, de Garibaldi, na Serra. A Caixa Econômica Federal, por meio da sua assessoria de comunicação, informou na manhã desta terça-feira que os três vencedores do concurso 2.745 da Mega Sena, cujo sorteio ocorreu na última quinta-feira (4), já deram início ao processo de retirada dos seus prêmios. As outras duas apostas que dividiram a bolada de R$ 167 milhões são dos municípios de Planalto (RS) e Rio de Janeiro (RJ).