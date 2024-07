A Operação Happy Hour, contra perturbação do sossego público, realizada pelas forças de segurança de Caxias do Sul na noite de sexta (26) e madrugada deste sábado (27), removeu mais de 20 motocicletas que participavam de um evento não autorizado. Nele, segundo a prefeitura, os motociclistas realizavam manobras perigosas. A ação ocorreu nos bairros Mariland e Cidade Nova das 21h40min até as 3h.