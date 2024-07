A hepatite viral é uma doença que pode trazer sérias consequências e é perigosa, já que, segundo especialistas, costuma ser assintomática. E para fazer um alerta para prevenção e para o seu tratamento, dia 28 de julho é celebrado o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais — os tipos mais conhecidos, A, B, C, D e E, matam mais de 3,5 mil pessoas por dia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).