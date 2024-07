Caxias do Sul e municípios da Serra estudam implantação de sistema antigranizo

Caxias do Sul e outros 16 municípios da Serra estudam a implantação de um sistema antigranizo - que funciona basicamente como um canhão que dispara iodeto de prata para eliminar ou diminuir as pedras. Na última segunda (1º), a empresa catarinense AGF Antigranizo Fraiburgo apresentou a tecnologia para as prefeituras e entidades do setor, em Caxias. De acordo com o secretário caxiense da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa), Valmir Susin, o investimento para instalar 120 equipamentos nas 17 cidades é de R$ 14 milhões. A região busca apoio do Estado para a instalação.