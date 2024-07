Julho Verde Notícia

Ações em Caxias e região buscam a conscientização sobre o diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço

Grupo de Apoio aos Laringectomizados totais de Caxias do Sul e Região se apresenta com coral na igreja; Aapecan faz rodas de conversas sobre a doença, que registra cerca de 40 mil novos casos no Brasil por ano

26/07/2024 - 11h44min