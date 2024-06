Atingida por um novo vazamento, a adutora de água tratada do Sistema Marrecas, em Caxias do Sul, teve os reparos finalizados por volta das 23h30min de quarta-feira (12). O problema foi identificado no fim da tarde de terça (11), às margens do km 158 da Rota do Sol, na junção de dois novos trechos implantados desde maio. A retomada do abastecimento, contudo, está prevista para esta sexta-feira (14) pela manhã, já que é preciso aguardar a secagem do concreto que ancora a tubulação.