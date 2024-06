Previsão do tempo Notícia

Quinta-feira deve ser o dia mais frio da semana na Serra; mínimas devem ficar abaixo dos 4ºC

São José dos Ausentes teve marcas de 3,2ºC nesta terça-feira (25), sendo a mais gelada da região, segundo a Climatempo. Cambará do Sul e Vacaria com 4,5C também estão entre as mais frias. No próximo domingo as marcas podem ser negativas

25/06/2024 - 08h05min Atualizada em 25/06/2024 - 08h22min