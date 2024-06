A chuva causa pontuais danos estruturais em estradas e estruturas de drenagem no interior de Caxias do Sul. Conforme a secretaria municipal de Obras e Serviços Públicos, até o momento, a Estrada Municipal Claudino Antônio da Costa, que liga e região central a Santa Lúcia do Piaí, anteriormente liberada para veículos leves após as chuvas de maio, foi novamente interditada devido ao agravamento dos danos em locais que estavam em obras.