Daniela Borges Pereira, 20 anos, está desaparecida desde 29 de maio, em Caxias do Sul. De acordo com o boletim de ocorrência, a jovem morava com um amigo, no bairro Galópolis. Na quarta-feira (29) ela saiu de casa e, desde então, não foi mais vista. No entanto, no dia anterior, Daniela comentou com a mãe, Ana Cláudia Borges, que estava brigando diariamente com o dono da casa e não estava mais conseguindo lidar com a situação. Ela mencionou que no dia seguinte iria até a casa da mãe para conversarem, mas não compareceu.