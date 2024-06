O Ministério Público pediu a absolvição do ex-prefeito de Garibaldi Antônio Cettolin no processo judicial por suspeita de fraude na licitação para revitalização da Rua Buarque de Macedo, no Centro Histórico da cidade. O julgamento e a sentença foram proferidos na quinta-feira (27), culminando na absolvição do político por falta de provas. A ação criminal tramitava desde o ano de 2021, quando a denúncia foi feita.