O trecho entre os km 81 e 82 da ERS-122, em Caxias do Sul, está totalmente bloqueado devido a deslizamentos de terras provocados pela chuva forte deste domingo. A equipe da Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) já trabalha no local para limpeza da pista no ponto que fica na Linha 40, entre Caxias e Flores da Cunha.