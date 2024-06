A Serra ainda conta com problemas no trânsito em virtude da chuva do mês de maio. Em um levantamento encaminhado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 5h desta segunda-feira (24), são ao menos três bloqueios parciais e outros sete totais em rodovias. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), nas estradas estaduais são quatro interrupções totais e outras sete parciais.