O centro de distribuição da Central Única das Favelas RS (Cufa), em Caxias do Sul, recebeu, na manhã desta quarta-feira (12), mais uma carreta de doações para os atingidos pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul. Uma carga de colchões foi encaminhada do Rio Janeiro ao Estado na segunda etapa das ações estratégicas da entidade para amparar a população flagelada pela cheia dos rios.