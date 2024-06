O volume elevado de chuva registrado neste final de semana registrou problemas em pelo menos 11 bairros de Caxias do Sul. Conforme a prefeitura, a Defesa Civil do município recebeu vários pedidos de ajuda neste domingo (16). Algumas casas com risco de desabamento foram interditadas. Equipes da Secretaria da Habitação e da Fundação de Assistência Social (FAS) distribuíram lonas para as famílias atingidas. Alguns moradores procuraram abrigo em residências de famílias. Ninguém se feriu, segundo a Defesa Civil.