Alguns municípios da Serra já conseguiram iniciar os trabalhos de limpeza e construção após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Santa Tereza, Serafina Corrêa, Garibaldi e Veranópolis não possuem moradores desaparecidos e não há buscas por pessoas ilhadas. Os trabalhos, assim, passaram a estar concentrados na limpeza de estradas do interior e da área urbana para restabelecer por completo a vida dos habitantes. A orientação em todos os municípios é que as pessoas que antes moravam em áreas de risco aguardem pela orientação das prefeituras para retornar para casa.