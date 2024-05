A 1ª Vara Civil da Comarca de Bento Gonçalves revogou na noite dessa quinta-feira (23), a liminar que impedia a Prefeitura da cidade de dar continuidade a uma obra em um terreno particular. A defesa dos proprietários poderá recorrer da ação, mas a decisão do juiz Carlos Koester derruba a determinação de retirar o maquinário do local em cinco dias e pagamento de multa. As obras poderão ser retomadas na sexta-feira (24), caso o clima permita.