Por meio de nota, a prefeitura de Bento Gonçalves confirmou a quarta morte em decorrência da chuva no município. De acordo com a assessoria de imprensa do município, trata-se de uma mulher, que não teve a identidade divulgada. Ela foi retirada da Linha Buratti, localidade que fica no limite entre Bento Gonçalves e Pinto Bandeira.