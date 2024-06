A Estrada José Novello, em Vila Cristina, segue sem previsão de solução. O trecho que liga a comunidade de Viva Maria à área central de Vila Cristina, no interior de Caxias do Sul, está interditado desde 2022. Por conta disso, a prefeitura não pode realizar consertos em um trecho de 500 metros que cedeu. Há um projeto de revitalização, com prazo de início das obras indefinido. Enquanto isso, as 15 famílias moradoras da comunidade precisam colocar as próprias máquinas para restaurar a estrada, que é de chão, tem dois metros e meio de largura e permite a passagem de apenas um veículo pequeno por vez.