Em 48 horas choveu, segundo a Defesa Civil Estadual, 313 milímetros em Caxias do Sul — para se ter uma ideia, a média histórica para o mês de abril é de 131 milímetros. Até a manhã desta quarta-feira (1º), a Defesa Civil de Caxias atendeu nove casas que ficaram parcialmente destelhadas: seis no Loteamento Ballardin, duas na Parada Cristal e uma em Ana Rech. Contudo, não há informações de pessoas feridas ou desabrigadas no município. A prefeitura já decretou situação de emergência e acompanha a movimentação das encostas.