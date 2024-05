A queda na temperatura em todo o Estado faz sentir na pele a necessidade de ajudar e aquecer o próximo, principalmente os atingidos pelas chuvas. Com a possibilidade de as temperaturas despencarem, segundo previsão da Climatempo, Caxias do Sul concentra três pontos de arrecadação de donativos, na Fundação Caxias, no Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida e na Faculdade Anhanguera.