Arroio do Sal, no Litoral Norte, não sofreu perdas significativas com a chuva que atingiu o Rio Grande do Sul entre o fim de abril e o início de maio. Conforme o prefeito Affonso Flavio Angst, os maiores danos foram nas ligações viárias, como a Avenida Interpraias Sul, que já foi concertada. Já as moradias não tiveram danos. No entanto, a cidade, que tem cerca de 11 mil habitantes segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem auxiliado as vítimas da maior tragédia climática do Estado.