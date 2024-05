Abrigada no Ginásio da Femaçã, em Veranópolis, em função da forte chuva que atinge o Rio Grande do Sul, Jandira Mariani, de 84 anos, reencontrou uma grande amiga que há 15 anos não tinha contato. Na última terça-feira (7), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Longevidade do município organizou o reencontro entre Jandira e a amiga Lídia (a assessoria de comunicação não soube informar o sobrenome), também de 84 anos, com um café da tarde.