Desde a última semana a prefeitura de Bento Gonçalves está em um impasse com proprietários de um terreno na Linha Buratti, interior da cidade. A administração municipal iniciou obras na área particular a fim de abrir uma via secundária para interligar a localidade e a Linha Pradel. Contudo, a família que detém o terreno solicitou judicialmente a paralisação dos trabalhos.