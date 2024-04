Motoristas devem evitar as ruas no entorno do Estádio Alfredo Jaconi, na manhã de sábado (6). Bloqueios de trânsito serão montados para que a torcida do Juventude possa reunir-se antes do comboio partir em direção a Porto Alegre para a final do Campeonato Gaúcho, contra o Grêmio. A alteração ocorre entre 8h e meio-dia. A decisão foi tomada por agentes da Fiscalização de Trânsito e do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM).