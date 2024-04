Nesta semana, a prefeitura de Caxias, em uma parceria com a empresa Ambe (que fará o gerenciamento dos materiais), instalou três pontos para coleta de resíduos eletroeletrônicos na cidade dentro do Movimento Ecotec. Eles estão no Centro Administrativo, nas sedes da secretaria de Meio Ambiente (Semma) (junto à Maesa, na Rua Dom José Barea, 1.501, bairro Exposição) e da Educação (Smed) (Rua Borges de Medeiros, 260, no Centro).