Um homem de 36 anos, identificado como Vagner Freitas de Camargo, morreu em acidente de trânsito na RS-122, entre Antônio Prado e Flores da Cunha, no final da tarde de sábado (20). De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motociclista perdeu o controle do veículo e colidiu frontalmente contra uma camionete Nissan Kicks.