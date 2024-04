Promovido pelo Coro Juvenil do Moinho da Universidade de Caxias do Sul (UCS), com apoio do Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho, o projeto Cantarimbando chega à segunda edição oferecendo oficinas gratuitas sobre música vocal coletiva para estudantes de escolas públicas e particulares, professores, classe artística, cantores e regentes. As atividades serão desenvolvidas entre maio e junho, aos sábados pela manhã, das 9h às 12h, no Salão de Artes do Centro de Cultura, na Rua Luiz Antunes, 312, no bairro Panazzolo.