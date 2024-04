O rock volta a tomar conta do Teatro Pedro Parenti nesta sexta-feira (12), na Casa da Cultura de Caxias do Sul. Depois de passar por mais de 120 cidades e 17 Estados, o músico Bruno Hrabovsky apresenta o concerto da turnê de 10 anos do projeto Rock ao Piano a partir de 20h. Um velho conhecido do público caxiense, o paranaense de Curitiba retorna pela nona vez à cidade com um repertório que passeia pelas grandes bandas do gênero e, lógico, clássicos. Com o piano Essenfelder do teatro, o músico relembrará sucessos de bandas como Aerosmith, Pink Floyd, Beatles e Guns n' Roses.