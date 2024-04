Um acidente envolvendo um caminhão e dois carros deixou a Avenida Ruben Bento Alves (Perimetral Norte), no sentido bairro São José-BR-116, bloqueada na noite desta terça-feira (16). De acordo com a Fiscalização de Trânsito, o bloqueio aconteceu no ponto próximo à Rua General Arcy da Rocha Nóbrega. O fluxo da perimetral precisou ser desviado pelo bairro Universitário. A colisão foi registrada por volta das 19h45min.