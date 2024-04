Depois da folga, estradas cheias. O retorno do feriadão para quem está vindo do Litoral Norte em direção à Serra, pela Rota do Sol, tem trânsito intensificado no fim da tarde deste domingo de Páscoa (31). O Grupo Rodoviário de Tainhas informou que o aumento no fluxo se acentuou a partir das 16h.