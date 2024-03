Cerca de 290 jovens vivem em abrigos ou casas lares em Caxias do Sul. São crianças e adolescentes que estão longe do convívio familiar. Mas graças à ajuda de programas sociais e iniciativas de empresas que criam oportunidades de trabalho, muitas destas pessoas ganham uma esperança para começar a construir um futuro profissional e sonhar com a independência financeira.