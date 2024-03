Um acidente na área central de Caxias do Sul resultou em uma prisão após o motorista de um dos carros envolvidos na colisão fugir do local. Na mesma ocorrência, segundo relato de testemunhas à Brigada Militar (BM), foi ouvido o barulho de tiros. A ocorrência foi registrada por volta 19h40min de quinta-feira (7), no cruzamento das ruas Vinte de Setembro com a Coronel Flores, no bairro São Pelegrino. O homem de 40 anos foi detido logo depois de fugir do local. Ele prestou depoimento e foi liberado.