Quem passar pela Rua Sinimbu, em Caxias do Sul, nos próximos dias irá notar servidores Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) atuando na revitalização em ambos os lados da via. Os trabalhos devem prosseguir até o domingo (04), com serviços de capina, roçada e pintura do meio-fio. A ação compreende toda a extensão da rua, com início na Avenida Itália e término na BR-116.