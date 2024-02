A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul divulgou nesta quinta-feira (15) os números da criminalidade registrados em todo o Estado no mês de janeiro deste ano. No comparativo com o mesmo o período de 2023, as principais cidades da Serra gaúcha tiveram redução em diversos delitos, com destaque para os crimes contra o patrimônio. No sentido contrário, os homicídios, impulsionados por Caxias do Sul, aumentaram.