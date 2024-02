Apresentação ao ar livre com a Réplica de Caxias de 1885 como cenário, um gramado como palco, além da união de cores, som, iluminação e coreografias em harmonia. Essas são as características do espetáculo Som & Luz, criado na década de 1990 e que retorna à programação da Festa da Uva 2024 após um hiato de oito anos. Na releitura, idealizada por Guilherme Montanari e com direção artística de Zica Stockmans, há o talento de artistas circenses, bailarinos e músicos locais, que abrem os olhares da comunidade para uma jornada de reconhecimento com o fogo como anfitrião.