A obra da nova rotatória na Rua Bortolo Zani, no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul, causará bloqueios de trânsito a partir da próxima segunda-feira (12). As intervenções são feitas pela Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca), que a partir da próxima semana implantará uma rede de drenagem sob o solo.